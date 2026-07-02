46-річний Володимир Хома помер наступного дня після мобілізації

Після публікації ZAXID.NET про смерть 46-річного львів’янина Володимира Хоми, який помер наступного дня після мобілізації, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розпочав перевірку. Представник омбудсмена у Львівській області вже направив офіційний запит до Львівського обласного ТЦК та СП.

«Між повісткою і смертю – лише одна доба. Цей шлях не може залишитися без відповідей», – написав Дмитро Лубінець.

За його словами, до представника омбудсмена Тараса Подвірного спершу надійшла інформація про обставини смерті військовослужбовця з відкритих джерел, а згодом – офіційне звернення від родини.

Лубінець зазначив, що обставини справи викликають низку запитань. За словами рідних, їх не повідомили ні про смерть чоловіка, ні про відкриття кримінального провадження. Тіло майже 12 днів перебувало у морзі, а під час його огляду родина зафіксувала численні тілесні ушкодження, які, на їхню думку, не узгоджуються з офіційною причиною смерті.

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Омбудсмен також звернув увагу, що у висновку судово-медичного дослідження причиною смерті вказана гіпертрофічна кардіоміопатія, хоча перед мобілізацією військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби.

«З огляду на обставини, які можуть свідчити про можливу насильницьку смерть та ймовірні порушення під час документування цієї справи, мій Представник у Львівській області вже направив офіційний запит до Львівського обласного ТЦК та СП з вимогою надати повну інформацію щодо всіх обставин цього випадку», – повідомив Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що кожен такий випадок має бути ретельно перевірений, а у разі підтвердження порушень винні повинні понести відповідальність. Крім того, омбудсмен закликав до системної реформи мобілізаційних процедур.

«Люди не повинні бути змушені доводити свої законні права вже після фактичного затримання чи мобілізації. Так само неприпустимими залишаються прояви так званої "бусифікації", які підривають довіру громадян до державних інституцій», – зазначив омбудсмен.

Як писав ZAXID.NET, 46-річного львів’янина Володимира Хому 13 червня мобілізували працівники Шептицького районного ТЦК та СП, коли він ішов на роботу. Того ж дня чоловіка відправили до навчального центру на Житомирщині для проходження базової загальновійськової підготовки. Уже наступного дня, 14 червня, він помер. Родина дізналася про це лише через 12 днів після самостійних пошуків, а не від представників ТЦК чи військової частини. За фактом смерті Володимира Хоми триває розслідування. Родина наполягає на проведенні повторної судово-медичної експертизи та перевірці версії про можливу насильницьку смерть.