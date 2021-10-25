Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домігся вибачень з боку дипломатів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який раніше доручив турецькому МЗС оголосити керівників дипломатичних місій Німеччини, США, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та Нової Зеландії персонами нон грата, передумав це робити. Це сталося після того, як посли вибачились за «втручання у внутрішні справи Туреччини», пише «Укрінформ».

Дипломати публічно заявили про дотримання Віденської конвенції, що забороняє їм втручатися у внутрішні справи країни, в якій вони працюють.

«Ми не маємо наміру створювати кризу, і ці посольства відступили, зробивши заяву про дотримання Віденської конвенції. Ми очікуємо, що посли з цього моменту будуть діяти відповідним чином», – заявив президент Туреччини.

Десять послів згаданих країн 25 жовтня у соцмережі Twitter оголосили, що вони дотримуються статті 41 Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Ініціативу вислати їх з країни Ердоган пояснив тим, що повинен був відреагувати на «образу» з їхньої сторони. Мова йде про підтримку ними ув’язненого правозахисника і мецената Османа Кавалу. Саме заклик звільнити його президент Туреччини сприйняв як «образу судової системи Туреччини».

Османа Кавалу звинувачують у причетності до невдалої спроби держперевороту у липні 2016 року.