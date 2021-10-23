Посли Німеччини, Данії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, США, Фінляндії, Франції та Швеції раніше виступили на захист активіста Османа Кавали (на фото)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган доручив депортувати з країни послів десяти західних країн, які раніше виступили на захист 64-річного Османа Кавали – турецького філантропа і активіста, який перебуває з 2017 року в ув'язненні без винесеного вироку. Про це у суботу, 23 жовтня, повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Це сталося після того, як в понеділок, 18 жовтня, посли Німеччини, Данії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, США, Фінляндії, Франції та Швеції опублікували спільну заяву, в якій закликали владу Туреччини «якнайшвидшим чином і справедливо розв'язати питання Кавали». Вони відзначили, що тривале тримання активіста «кидає тінь» на Туреччину.

Вже наступного дня посли цих десяти країн були викликані в МЗС Туреччини.

Анкара зазначила, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) часто ігноруються і не виконуються у самих західних країнах. Водночас зосередження уваги лише на справах, пов'язаних з Туреччиною, є черговим «нещирим і подвійним» стандартним підходом для втручання у внутрішні справи країни, зокрема через справу Кавали.

64-річний турецький філантроп і активіст, засновник культурного фонду Anadolu Kültür AŞ Осман Кавала з 2017 року перебуває у в'язниці в Туреччині без будь-якого обвинувального вироку. Проти нього було висунуто звинувачення в участі в антиурядових протестах в 2013 році, а також у причетності до спроби військового перевороту в Туреччині в 2016 році.

Осман Кавала підтримував боротьбу етнічних і релігійних меншин, прагнув досягти примирення Туреччини та Вірменії.