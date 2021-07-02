Асоціація жінок Туреччини подасть до суду на владу Туреччини через це рішення

У п'ятницю, 2 липня, Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції – міжнародного договору про запобігання насильству відносно жінок. Про це повідомляє CNN.

Турецькі консервативні партії, які лобіювали це рішення, вважають, що конвенція про захист жінок від насильства «підриває сімейні структури».

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який видав указ про припинення участі його країни в цій конвенції ще в березні, переконує, що цей крок не стане кроком назад для захисту жінок, і оголосив власний план дій для боротьби з насильством проти жінок.

У партії Ердогана, орієнтованій на поміркований ісламізм, також заявляли, буцімто конвенція заохочує розлучення і підриває традиційну родину, а це, за їхніми словами, суперечить консервативним цінностям країни.

У свою чергу, президентка Асоціації жінок Туреччини Джанан Гюллю заявила, що організація продовжуватиме боротьбу і подаватиме до суду. Вона сказала, що від березня, коли країна ухвалила рішення про вихід, жінки стали рідше звертатися за допомогою і рідше отримували її.

У відповідь на нинішній вихід Туреччини з конвенції міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала цей крок «ганебним».

«Туреччина повернулася спиною до золотого стандарту безпеки жінок і дівчат. Вихід із конвенції є кричущим і небезпечним сигналом порушникам, які зловживають, калічать і вбивають: тепер вони можуть робити це безкарно», – заявила генеральна секретарка організації Аньєс Калламар.

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикували рішення Туреччини і закликали Анкару переглянути його.

Стамбульська конвенція, ухвалена в 2011 році, зобов'язувала країн-підписантів запобігати та переслідувати в судовому порядку насильство в родинах. Україна цю конвенцію досі не ратифікувала.