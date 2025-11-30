Наслідки дронової атаки на судно Virat

Міністерство закордонних справ Туреччини прокоментувало дронову атаку на російські танкери Kairos та Virat біля узбережжя країни. У суботу, 29 листопада, речник зовнішньополітичного відомства Онджу Кечелі заявив, що Туреччина занепокоєна атакою.

«Ми з занепокоєнням спостерігаємо за нападами на комерційні танкери під прапором Гамбії Kairos та Virat у Чорному морі. Ці інциденти, що сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі, створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя, майна та навколишнього середовища в регіоні», – заявили у МЗС Туреччини.

Також турецьке МЗС повідомило, що контактує «з відповідними сторонами», щоб запобігти подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути «будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність Туреччини в регіоні».

Як повідомляв ZAXID.NET, у п’ятницю, 28 листопада, у протоці Босфор біля узбережжя Туреччини на двох російських танкерах Kairos та Virat пролунали вибухи. Судно Kairos почало набирати воду, а Virat повідомив про пожежу у машинному відділенні. Обидва судна Росія раніше використовувала для транспортування нафти в обхід санкцій. Через роботу на тіньовий флот РФ судно Kairos потрапило до санкційного списку Великобританії та Європейського Союзу, а Virat – під санкції США та ЄС.

У суботу, 29 листопада, низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що вибухи на суднах Kairos та Virat стались внаслідок дроновї атаки, яку здійснили Служба безпеки України та Військово-морські сили, застосувавши далекобійні дрони Sea Baby.