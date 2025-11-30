Туреччину занепокоєна атаками дронів на російські підсанкційні танкери у Чорному морі
Відповідальними за атаку на танкери Kairos та Virat вважають СБУ та ВМС України
Міністерство закордонних справ Туреччини прокоментувало дронову атаку на російські танкери Kairos та Virat біля узбережжя країни. У суботу, 29 листопада, речник зовнішньополітичного відомства Онджу Кечелі заявив, що Туреччина занепокоєна атакою.
«Ми з занепокоєнням спостерігаємо за нападами на комерційні танкери під прапором Гамбії Kairos та Virat у Чорному морі. Ці інциденти, що сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі, створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя, майна та навколишнього середовища в регіоні», – заявили у МЗС Туреччини.
Також турецьке МЗС повідомило, що контактує «з відповідними сторонами», щоб запобігти подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути «будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність Туреччини в регіоні».
Як повідомляв ZAXID.NET, у п’ятницю, 28 листопада, у протоці Босфор біля узбережжя Туреччини на двох російських танкерах Kairos та Virat пролунали вибухи. Судно Kairos почало набирати воду, а Virat повідомив про пожежу у машинному відділенні. Обидва судна Росія раніше використовувала для транспортування нафти в обхід санкцій. Через роботу на тіньовий флот РФ судно Kairos потрапило до санкційного списку Великобританії та Європейського Союзу, а Virat – під санкції США та ЄС.
У суботу, 29 листопада, низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що вибухи на суднах Kairos та Virat стались внаслідок дроновї атаки, яку здійснили Служба безпеки України та Військово-морські сили, застосувавши далекобійні дрони Sea Baby.