Twitter відмовився блокувати акаунт Дональда Трампа

Керівництво соціальної мережі Twitter опублікувало офіційне звернення, в якому відмовилося блокувати акаунти світових лідерів. У такий спосіб Twitter відповів на вимогу користувачів заблокувати акаунт президента США Дональда Трампа.
«Twitter існує для допомоги у досягненні глобальної, суспільної дискусії. Обрані світові лідери відіграють критичну роль у цій дискусії в зв'язку з їх нестандартним рівнем впливу на наше суспільство», — йдеться у тексті офіційного повідомлення.
У компанії наголосили, що такими діями не вдасться змусити лідерів замовчати, проте обговорення їх слів буде сильно утруднено.
Раніше у новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Між тим, президент США Дональд Трамп відповів, що його ядерна кнопка «більша і могутніша», ніж у лідера КНДР.
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