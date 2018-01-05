Twitter відмовився блокувати акаунт Дональда Трампа

Twitter відповів на вимогу користувачів заблокувати акаунт Трампа

Керівництво соціальної мережі Twitter опублікувало офіційне звернення, в якому відмовилося блокувати акаунти світових лідерів. У такий спосіб Twitter відповів на вимогу користувачів заблокувати акаунт президента США Дональда Трампа.

«Twitter існує для допомоги у досягненні глобальної, суспільної дискусії. Обрані світові лідери відіграють критичну роль у цій дискусії в зв'язку з їх нестандартним рівнем впливу на наше суспільство», — йдеться у тексті офіційного повідомлення.

New Blog: World Leaders on Twitter https://t.co/KhrGbrgEuA — Twitter Public Policy (@Policy) January 5, 2018

У компанії наголосили, що такими діями не вдасться змусити лідерів замовчати, проте обговорення їх слів буде сильно утруднено.

Раніше у новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Між тим, президент США Дональд Трамп відповів, що його ядерна кнопка «більша і могутніша», ніж у лідера КНДР.