Twitter відмовився блокувати акаунт Дональда Трампа

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 09:27740

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Twitter відмовився блокувати акаунт Дональда Трампа
фото Depositphotos
Twitter відповів на вимогу користувачів заблокувати акаунт Трампа

Керівництво соціальної мережі Twitter опублікувало офіційне звернення, в якому відмовилося блокувати акаунти світових лідерів. У такий спосіб Twitter відповів на вимогу користувачів заблокувати акаунт президента США Дональда Трампа.

«Twitter існує для допомоги у досягненні глобальної, суспільної дискусії. Обрані світові лідери відіграють критичну роль у цій дискусії в зв'язку з їх нестандартним рівнем впливу на наше суспільство», — йдеться у тексті офіційного повідомлення.

У компанії наголосили, що такими діями не вдасться змусити лідерів замовчати, проте обговорення їх слів буде сильно утруднено.

Раніше у новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Між тим, президент США Дональд Трамп відповів, що його ядерна кнопка «більша і могутніша», ніж у лідера КНДР.

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