Шейх Хасіна своєї провини не визнала

Суд у Бангладеш призначив смертну кару для колишньої премʼєр-міністерки Шейх Хасіни, яка у 2024 році подала у відставку на тлі протестів та втекла з країни. Про це повідомило у понеділок, 17 листопада, Guardian.

Шейх Хасіну визнали винною у підбурюванні, наказах застосовувати силу та вбивати протестувальників у 2024 році. Крім того, експосадовицю визнали винною у бездіяльності щодо запобігання злочинам проти мітингарів.

Суд постановив, що Хасіна скоїла злочини проти людяності, оскільки наказала підлеглим силовикам використовувати дрони, гелікоптери та іншу летальну зброю проти цивільного населення. Колишню премʼєр-міністерку заочно засудили до смертної кари. Окрім неї, вирок отримав ексміністр внутрішніх справ Асадуззаман Хан.

Шейх Хасіна не визнала себе винною, назвавши свої дії з придушення повстання «добросовісними».

Протести у Бангладеш

У липні 2024 року бангладеські студенти вийшли на мітинг проти системи квот на державні посади, яка дозволяла резервувати місця для родичів ветеранів війни за незалежність Бангладеш від Пакистану 1971 року, та загострювала проблему працевлаштування у країні.

Окрім скасування квот протестувальники вимагали відставки Шейх Хасіни, яка з 2009 року обіймала посаду прем’єр-міністерки. За даними ВВС, попри економічне зростання країни правління Хасіни ставало все більш авторитарним.

У серпні 2024 року Хасіна подала у відставку та втекла зі столиці країни Дакки на гелікоптері разом за своєю сестрою. За даними ЗМІ, колишня прем’єр-міністерка переховується в Індії. Згодом це підтвердив син експремʼєрки Саджіб Вазед.

У лютому 2026 року в Бангладеш мають відбутися перші вибори після втечі Хасіни. Партії, яку вона очолювала, заборонили брати в них участь.