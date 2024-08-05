Протестувальники досягли відставки прем'єр-міністерки після кількох тижнів мітингів

Після нової хвилі масштабних антиурядових протестів у Бангладеш, які розпочалися у липні 2024 року, прем’єр-міністерка країни подала у відставку та покинула країну, повідомило Reuters. Інформацію про відставку посадовиці підтвердив начальник штабу армії Бангладеш Вакер Уз Заман у понеділок, 5 серпня.

Вакер Уз Заман звернувся до нації та повідомив, що Шейх Хасіна, яка обіймала посаду прем’єр-міністерки країни, подала у відставку після відновлення масштабного антиурядового протесту. Начальник штабу армії повідомив, що запропонує президенту Бангладеш Мохаммаду Шахабуддіну сформувати тимчасовий уряд.

За словами Вакера Уз Замана, він «поверне в країну мир та порядок», та ініціює розслідування подій протестів, під час яких за один день загинула майже сотня людей. Для того, щоб врегулювати політичну ситуацію в країні, Уз Заман зібрав представників партій Бангладеш.

За даними Al Jazeera, Шейх Хасіна втекла зі столиці країни Дакки на гелікоптері разом за своєю сестрою. За даними ЗМІ, колишня прем’єр-міністерка рухається до Індії.

Зазначається, що 4 серпня, попри введення безстрокової комендантської години у Бангладеш, мітингувальники вийшли до урядової будівлі, де сталися сутички з поліцією. Проурядові правоохоронці відкрили вогонь по протестувальниках, внаслідок чого загинули 98 людей. За даними Reuters, у новітній історії країни це найбільша кількість загиблих на протестах протягом одного дня. Протягом двох останніх місяців у протестах загинули близько 300 людей.

Чому почалися протести у Бангладеш

У липні 2024 року бангладеські студенти вийшли на мітинг проти системи квот на державні посади, яка дозволяла резервувати місця для родичів ветеранів війни за незалежність Бангладеш від Пакистану 1971 року, та загострювала проблему працевлаштування у країні.

Окрім скасування квот протестувальники вимагали відставки Шейх Хасіни, яка з 2009 року обіймала посаду прем’єр-міністерки. За даними ВВС, попри економічне зростання країни правління Хасіни ставало все більш авторитарним.