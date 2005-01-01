У банківській скриньці головреда «РИА Новости Украина» знайшли $200 тис. і пістолет

Також там виявили трудову угоду з російським пропагандистським ЗМІ

СуспільствоКатерина Чурилова, 7 червня18451

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У банківській скриньці головреда «РИА Новости Украина» знайшли $200 тис. і пістолет
фото прес-служби СБУ
Вишинського, у якого відбулися обшуки, підозрюють у державній зраді

Працівники СБУ виявили у банківській чарунці арештованого головреда «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського пістолет, 200 тис. доларів та угоду із російським пропагандистським ЗМІ. Про це повідомив прес-центр СБУ.

«Під час досудового слідства у кримінальному провадженні щодо керівника так званого «РИА Новости Украина» під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського понад 200 тисяч доларів США, предмет, зовні схожий на пістолет «Браунінг 1906», та прямий трудовий договір між фігурантом справи та МІА «Россия Сегодня» на керівництво представництвом на території України», – йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

У СБУ показали, що знайшли у банківській чарунці Вишинського

Як писав ZAXID.NET, Вишинського затримали у Києві вранці 15 травня після обшуків в офісі «РИА Новости Украина», а згодом доправили до суду в Херсоні для обрання запобіжного заходу. Його підозрюють у державній зраді. Згодом медійника взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

Вишинський має подвійне громадянство (України та Росії), також 2014 року в Росії його нагородили медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

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