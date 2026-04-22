Автобус наїхав на пасажирів та впав у кювет

У Болгарії несправний автобус наїхав на групу українців, яких висадили з нього після зламу. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще 16 отримали травми, повідомило у середу, 22 квітня, болгарське видання Novinite із посиланням на правоохоронців.

Аварія сталася поблизу болгарсько-турецького кордону в районі Малко-Тирново. За даними місцевої влади, автобус їхав до Туреччини в рамках поїздки за участю громадян України, зокрема деяких біженців, які проживають у болгарському місті Бургас.

За даними слідства, автобус, в якому перебували 37 пасажирів з України, зламався та зупинився після того, як в нього закінчилося пальне.

Як тільки пасажири вийшли та зібралися позаду автомобіля, він несподівано почав рухатися заднім ходом. Транспорт наїхав на людей, які стояли позаду нього, а потім впав у кювет.

«Внаслідок зіткнення двоє пасажирів загинули, ще 16 осіб отримали травми, деякі з яких – тяжкі», – повідомило Novinite.

Постраждалих госпіталізували, а решту пасажирів тимчасово розмістили в денному центрі Бургаса.