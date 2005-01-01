У Буському районі викрили міні-завод з фальсифікації туалетного паперу

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 14:1310661

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У Буському районі викрили міні-завод з фальсифікації туалетного паперу
фото ГУ НП Львівщини
На міні-зводі підробляли продукцію «Кохавинка»

У Буському районі на Львівщині поліція викрила міні-завод, на якому виготовляли підроблений туалетний папір відомої торгової марки.

Як повідомили 18 червня у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, під час розслідування за ч.3 ст.177 (порушення прав на винахід) ККУ, поліцейські викрили міні-завод з виробництва паперу.

«Правоохоронці встановили, що на міні-заводі, розташованому у Буському районі на Львівщині, у промислових масштабах відбувалось виробництво контрафактної продукції – паперових рушників, серветок, туалетного паперу, тощо із незаконним нанесенням зображення логотипів промислового зразку одного з відомих виробників Львівщини», – мовиться в повідомленні.

Продукцію якого виробника підробляли на міні-заводі, у поліції не вказують. Однак, судячи з опублікованих фото, йдеться про продукцію розташованого у Жидачівському районі ПАТ «Кохавинська паперова фабрика», найвідомішим виробом якого є туалетний папір «Кохавинка».

«Паперові вироби зловмисники виготовляли за допомогою чотирьох промислових станків з завезеної сировини. Також правоохоронці встановили та припинили діяльність «перевалочного майданчика» із магазином-складом для гуртової реалізації фальсифікату. Попереджено потрапляння на споживчий ринок «товару» вартістю більше 180 тис. грн», – зазначили в поліції.

Під час обшуків правоохоронці вилучили промислові станки та понад 40 тис. одиниць фальсифікованої паперової продукції загальною вартістю понад 400 тис. грн, а також встановили організатора та осіб, причетних до незаконного виробництва. Крім того, поліція встановлює джерела постачання сировини для виготовлення контрафакту, місце виготовлення поліграфії та мережу збуту виготовленої на міні-заводі продукції.

Зловмисникам загрожує штраф або позбавлення волі терміном від трьох до шести років. Триває слідство.

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