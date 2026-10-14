На вулиці ремонтуватимуть дорогу

У Чернівцях повністю перекрили рух транспорту на одній з головних вулиць – Заставнянській. Тут ремонтують дорогу та тротуари. Роботи триватимуть до 20 грудня. Також на вулиці Тисменецькій рух перекрили частково. Про це повідомили в Чернівецькій міській раді.

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На вулиці Заставнянській ремонт дороги проводять на ділянці від вулиці Костянтина Дзержика до вулиці Княгині Ольги. За даними з розпорядження міського голови Чернівців, роботи виконуватиме ТОВ «21 століття Плюс». Підприємство має розробити та погодити з патрульною поліцією схему об’їзду й установити дорожні знаки.

На вулиці Тисменецькій, 15, КП «Чернівціводоканал» ремонтуватиме водопровід. Роботи триватимуть до 25 жовтня з частковим обмеженням руху транспорту. Після завершення ремонту комунальне підприємство має відновити дорожнє покриття та поверхневий шар тротуарів до 28 жовтня.

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