В теперішньому приміщенні планують розмістити терапевтичний корпус

У Чернівцях інсультний центр переїде в нове приміщення. Його розмістять в головному корпусі Чернівецького комунального підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» за адресою вул. Героїв Майдану, 226. Для цього в медзакладі проведуть капітальні ремонти за гроші від Євросоюзу.

Наразі інсультний центр розміщений в одному із корпусів Центральної міської лікарні, що на вулиці Головній, 100. Це майже за 3 км від головних корпусів медустанови. Пацієнтам та їхнім родичам важко долати таку відстань. Щоб надавати повну допомогу хворим з інсультами необхідна і реабілітація, і консультації з іншими лікарями, а тому інсультний центр вирішили перенести в головний корпус. Про це під час щорічного звіту розповіла керівниця управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Галина Бовкун, повідомляє «Молодий буковинець».

Для того щоб перевезти інсультний центр, в головному корпусі попередньо капітально відремонтують вільні приміщення. Гроші на це надає Європейський інвестиційний банк.

«Загальна вартість проєкту – 32 млн грн. Проєкт проголосований комісією за участі представників Кабміну та МОЗ. Відремонтують два поверхи в центральному корпусі, які зараз вільні. Коли ці роботи виконають, ми плануємо об'єднати інсультний центр та реабілітацію у корпусі центральної лікарні. Робимо це для того, щоб лікування інсультів було завершеним і можна було виконувати оперативні втручання. Для цього потрібні операційні, які є у корпусі. Але без ремонтів та обладнання не можемо перевозити інсультний центр», – зазначила Галина Бовкун.

Після переїзду інсультного центру вже у вільному корпусі на вулиці Головній, 100, планують створити терапевтичний центр. Галина Бовкун також зазначила, що ремонтні роботи почнуться у 2026 році. «Про терміни ремонтів і переїзду наразі не йдеться. Очікуємо кошти Європейського банку наступного року. Тоді ж розпочнуться ремонтні роботи», – додала вона.