На водійку патрульні склали три адміністративні протоколи

У Чернівцях патрульні поліцейські виявили п’яну водійку, яка намагалася втекти від поліції і зіткнулася з патрульним авто. Після ДТП жінка відмовилася від проходження огляду на стан сп’яніння. На водійку патрульні склали три адміністративні протоколи.

Про водія, який зухвало поводиться на дорозі і керує автомобілем, ймовірно, під дією алкоголю, в поліцію повідомили жителі Чернівців. Виклик про порушення на вул. Головній надійшов в суботу, близько 23:00. Додзвонювачі розповіли, що за кермом BMW, ймовірно, перебуває жінка.

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«Орієнтування про автомобіль передали всім екіпажам, які працювали в місті та області. Вже за деякий час транспортний засіб виявили працівники управління поліції охорони та заблокували автомобіль», – повідомили в патрульній поліції Чернівецької області в понеділок, 22 квітня.

Однак, водійку це не зупинило. Жінка не відреагувала на вимогу поліцейських зупинитися і вирішила втекти від правоохоронців. Вона, здійснюючи рух заднім ходом, допустила наїзд на патрульне авто. Під час спілкування з водійкою, патрульні помітили, що у неї присутні характерні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак, від проходження огляду на стан сп’яніння жінка відмовилася.

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Патрульні склали на водійку три протоколи про адмінпорушення, а саме за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки). Жінці загрожує штраф в розмірі 17 тис. грн і конфіскації водійського посвідчення на два роки.