У Чернівцях визначили 53 локації для стоянки електросамокатів
На локаціях в середньому буде розміщено по 15 електросамокатів
У Чернівцях на виконавчому комітеті визначили 53 локації для ранкових стоянок електросамокатів. Наразі в місті є дві фірми, які пропонують в оренду такий транспорт. Однак за два тижні ще одне підприємство також надаватиме такі послуги.
Локації для ранкових стоянок електросамокатів будуть розташовані по всьому місту, за виключенням району «Садгора» і села Коровія, зазначили під час засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Однак міський голова Роман Клічук запропонував, щоб працівники департаменту урбаністики та архітектури розробили, де саме в цих мікрорайонах можуть бути стоянки для електросамокатів.
Список ранкових локацій електросамокатів:
- вул. Руська, 248-Л;
- вул. М. Коцюбинського, 2;
- вул. Руська, 248-Є;
- вул. Руська, 209-Б;
- площа Турецька, 9 (навпроти);
- вул. Героїв Майдану, 5;
- вул. Є. Гакмана, 1 (навпроти);
- вул. Поштова, 2;
- площа Філармонії, 10;
- вул. Університетська, 7-Д;
- вул. Героїв Майдану, 39-А;
- вул. Садова, 1-Б;
- вул. Садова, 1;
- вул. О. Гузар, 1;
- вул. Героїв Майдану, 184;
- вул. Рівненська, 12-А;
- вул. Героїв Майдану, 77;
- вул. Пилипа Орлика, 9 (навпроти);
- вул. С. Скальда, 13-А;
- вул. С. Скальда, 1;
- вул. Головна, 162;
- вул. Ентузіастів, 5-7;
- вул. С. Воробкевича, 33;
- вул. Головна, 265-А;
- вул. Головна, 140;
- вул. Головна, 27;
- вул. Садова, 3-А;
- вул. Головна, 143;
- вул. В. Трепка, 2 (навпроти);
- вул. Героїв Майдану, 110;
- проспект Незалежності, 96-А;
- вул. С. Скальда, 15;
- вул. Героїв Майдану, 103-В;
- вул. Небесної сотні, 19-В;
- проспект Незалежності, 80;
- проспект Незалежності, 48;
- вул. Головна, 100;
- вул. Героїв Майдану, 160;
- вул. О. Щербанюка, 33/12;
- вул. С. Скальда, 13;
- вул. М. Садовського, 2;
- проспект Незалежності, 115;
- проспект Незалежності, 107;
- вул. У. Кармелюка, 53-А;
- вул. Головна, 127;
- вул. Головна, 111-А;
- проспект Незалежності, 94;
- вул. Сторожинецька, 82;
- вул. Героїв Майдану, 153;
- вул. Південно-Кільцева, 6;
- вул. С. Воробкевича, 15-А;
- вул. С. Руданського, 49.
На ранкових локаціях в середньому буде розміщено по 15 електросамокатів. Їх фірми-орендодавці зобов’язуються доставляти до 7:00 щодня, щоб надалі люди могли орендувати їх і пересуватися містом. Наразі в Чернівцях є дві фірми – це Bolt та Vevi. Незабаром з’явиться ще третя, яка надаватиме послугу з оренди електросамокатів – це Jet.ua.