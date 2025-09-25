На ці локації фірми розвозитимуть електросамокати вранці

У Чернівцях на виконавчому комітеті визначили 53 локації для ранкових стоянок електросамокатів. Наразі в місті є дві фірми, які пропонують в оренду такий транспорт. Однак за два тижні ще одне підприємство також надаватиме такі послуги.

Локації для ранкових стоянок електросамокатів будуть розташовані по всьому місту, за виключенням району «Садгора» і села Коровія, зазначили під час засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Однак міський голова Роман Клічук запропонував, щоб працівники департаменту урбаністики та архітектури розробили, де саме в цих мікрорайонах можуть бути стоянки для електросамокатів.

Список ранкових локацій електросамокатів:

вул. Руська, 248-Л; вул. М. Коцюбинського, 2; вул. Руська, 248-Є; вул. Руська, 209-Б; площа Турецька, 9 (навпроти); вул. Героїв Майдану, 5; вул. Є. Гакмана, 1 (навпроти); вул. Поштова, 2; площа Філармонії, 10; вул. Університетська, 7-Д; вул. Героїв Майдану, 39-А; вул. Садова, 1-Б; вул. Садова, 1; вул. О. Гузар, 1; вул. Героїв Майдану, 184; вул. Рівненська, 12-А; вул. Героїв Майдану, 77; вул. Пилипа Орлика, 9 (навпроти); вул. С. Скальда, 13-А; вул. С. Скальда, 1; вул. Головна, 162; вул. Ентузіастів, 5-7; вул. С. Воробкевича, 33; вул. Головна, 265-А; вул. Головна, 140; вул. Головна, 27; вул. Садова, 3-А; вул. Головна, 143; вул. В. Трепка, 2 (навпроти); вул. Героїв Майдану, 110; проспект Незалежності, 96-А; вул. С. Скальда, 15; вул. Героїв Майдану, 103-В; вул. Небесної сотні, 19-В; проспект Незалежності, 80; проспект Незалежності, 48; вул. Головна, 100; вул. Героїв Майдану, 160; вул. О. Щербанюка, 33/12; вул. С. Скальда, 13; вул. М. Садовського, 2; проспект Незалежності, 115; проспект Незалежності, 107; вул. У. Кармелюка, 53-А; вул. Головна, 127; вул. Головна, 111-А; вул. Головна, 111-А; проспект Незалежності, 94; вул. Сторожинецька, 82; вул. Героїв Майдану, 153; вул. Південно-Кільцева, 6; вул. С. Воробкевича, 15-А; вул. С. Руданського, 49.

На ранкових локаціях в середньому буде розміщено по 15 електросамокатів. Їх фірми-орендодавці зобов’язуються доставляти до 7:00 щодня, щоб надалі люди могли орендувати їх і пересуватися містом. Наразі в Чернівцях є дві фірми – це Bolt та Vevi. Незабаром з’явиться ще третя, яка надаватиме послугу з оренди електросамокатів – це Jet.ua.