«ВНИИР-Прогресс», зокрема, виготовляє комплектуючі для російських ракет і дронів

На ранок середи, 18 лютого, безпілотники атакували місто Чебоксари, що в російській республіці Чувашія. Унаслідок атаки попередньо уражено оборонний завод «ВНИИР-Прогресс». Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Жителі Чебоксар повідомили, що чули три вибухи у проміжок між 06:10 – 06:45 (за київським часом). За непідтвердженою інформацією, над містом помітили щонайменше три дрони, які впали – один з них – в районі магазину, а ще один нібито впав в районі «ВНИИР-Прогресс» (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування з дослідним виробництвом). Жителі також повідомили, що влада міста перекрила рух кількома вулицями.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика! 18+

Губернатор Чуваської Республіки Олег Ніколаєв підтвердив атаку, додавши, що серйозних пошкоджень і постраждалих немає. Зафіксовано пошкодження кількох автомобілів.

Російське міністерство оборони заявило про збиття за ніч нібито 43 безпілотників. Над Чувашією збили два БпЛА.

Зауважимо, українське командування офіційно атаку на РФ не коментувало.

За даними Генштабу ЗСУ, завод «ВНИИР-Прогресс» займається виробництвом супутникових GNSS-приймачів і антен для систем Glonass, GPS і Galileo модулів типу «Комета», які застосовуються в дронах-камікадзе типу «шахед», а також в ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр» і модулях УМПК для авіабомб.

«ВНИИР-Прогресс» також випускає електротехнічне обладнання: автоматичні вимикачі, реле й безконтактні модулі, що постачаються російському флоту, зокрема для атомних підводних човнів проєкту «Ясень-М».

У 2025 році безпілотники неодноразово атакували це підприємство.