З 2022 року Україна закрила всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю, а також на придністровській ділянці

Громадяни України можуть повернутися додому з Білорусі через пункт пропуску «Мокрани – Доманове». Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, через пункт пропуску Доманове на Волині за добу в Україну проходить від 20 до 80 людей. З початку 2026 року ним скористалися вже близько 7,2 тис. українців.

Демченко нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна закрила всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю, а також на придністровській ділянці кордону з Молдовою.

«Але жоден громадянин України не може бути обмежений в праві повернутися додому, навіть якщо це напрямок таких от пунктів пропуску», – пояснив речник.

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Він додав, що на цих КПП до України пропускають лише громадян України. Для іноземців він залишається закритим.

Також для перетину кордону необов’язковою є наявність закордонного паспорта чи інших документів. Достатньо будь-якого документа, який дозволить прикордонникам встановити особу та підтвердити українське громадянство.

«Якщо людина добереться до українського кордону, навіть за свідоцтвом про народження, то вона буде пропущена», – додав Демченко.

Раніше повідомлялось, що в Білорусі триває підготовка до можливого наступу росіян. За словами президента Зеленського, про це свідчить будівництво спеціальної інфраструктури вздовж українсько-білоруського кордону.