Водій авто Ford Focus виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автопоїздом Volvo FH з напівпричепом

У четвер, 7 липня, на трасі неподалік Стрия трапилась смертельна ДТП за участі вантажного автомобіля та легковика. Як повідомила Нацполіція Львівщини, унаслідок аварії загинув 64-річний чоловік.

Аварія сталась на трасі Київ-Чоп біля села Гірне Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ford Focus, 64-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом Volvo FH з напівпричепом під керуванням 59-річного жителя Закарпатської області.

Унаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.