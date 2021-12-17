У електротранспорті Львова уже восьмий рік поспіль звучатимуть колядки

У трамваях та тролейбусах Львова упродовж місяця традиційно лунатимуть колядки та щедрівки. Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», різдвяні пісні у громадському транспорті почнуть звучати з суботи, 18 грудня.

У трамваях та тролейбусах Львова звучатимуть різдвяні композиції хорової капели «Дударик», гурту «Пікардійська терція», виконавців Соломії Чубай, Оксани Мухи, Іллі Найди та Павла Табакова. Усі виконавці відмовилися від виплати авторської винагороди.

Колядки та щедрівки лунатимуть у електротранспорті до 14 січня 2022 року.

Зазначимо, що колядки у львівських трамваях та тролейбусах звучатимуть восьмий рік поспіль. Перший дозвіл на використання музичних творів ЛКП «Львівелектротранс» у 2013 році надав Микола Кацал – український хоровий диригент, на той момент художній керівник Національної академічної хорової капели «Дударик».