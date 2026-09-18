Аварія сталася на вул. Петра Дорошенка

Суд визнав студента 1-го курсу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Максима Кулика винним у порушенні правил дорожнього руху та призначив йому 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду від 10 вересня, аварія сталася 18 липня о 19:50 на вул. Петра Дорошенка. Максим Кулик їхав на мопеді МВК у напрямку стадіону «Рух».

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Наближаючись до натовпу людей, він не зменшив швидкості та зіткнувся з малолітнім, який заднім ходом виїжджав з натовпу на електросамокаті Kukirin. Унаслідок ДТП транспортні засоби отримали пошкодження, а дитина – травми.

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Під час розгляду справи Максим Кулик визнав свою вину. Він додав, що зробив для себе висновки, а батько студента попросив суд не позбавляти його права керування.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Хоростіль визнав Максима Кулика винним у порушенні правил дорожнього руху та призначив йому 850 грн штрафу. Винуватець ДТП також має сплатити 665 грн судового збору.