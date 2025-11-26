Військові з Франківська отримують кілька видів виплат з міського бюджету

З 2026 року в Івано-Франківську військові, які повернулися з полону, отримають 100 тис. грн одноразової допомоги. Про це у середу, 26 листопада, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«З нового року запровадимо одноразову виплату 100 тис. грн нашим військовим, які повернулися з полону. А хто ще в полоні зараз, то 50 тис. грн може отримати хтось з членів сімʼї, а потім ще 50 тис. грн – сам військовополонений чи його рідні», – написав Марцінків у фейсбуці.

Наразі документу про виплати військовополоненим немає серед проєктів рішень сесії Івано-Франківської міської ради. Ймовірно, його прийматимуть разом із бюджетом міста на 2026 рік.

Нагадаємо, військові з Франківська отримують кілька видів виплат з міського бюджету: 50 тис. грн – на спорядження та 5 тис. грн – на комунальні послуги (цю суму отримують військовослужбовці, які не мають статусу учасника бойових дій). Також з міського бюджету компенсовують 25% вартості комунальних послуг військовим зі статусом УБД (ще 75% компенсовує держава).