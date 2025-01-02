В Івано-Франківській громаді збільшили розмір виплат на оплату житлово-комунальних послуг військовим, які наразі не мають статусу учасника бойових дій. Такі військові з 1 січня 2025 року отримуватимуть не 3 тис. грн, як раніше, а 5 тис. грн.

«5 000 гривень на комуналку військовим без статусу УБД. 83 захисники отримають такі виплати на суму 415 000 гривень. А загалом у 2024 році таку допомогу затвердили для 479 військових на суму 2 319 000 гривень», – повідомив у четвер, 2 січня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Ця виплата передбачена для військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях, але наразі не мають статусу УБД та не користуються пільгами з оплати житлово-комунальних послуг.

Оформити таку виплату можна у всіх ЦНАПах громади. А також можна подати заяви онлайн на сайті.

Раніше в ефірі місцевого радіо Руслан Марцінків пояснив, що для оформлення згаданої виплати військовослужбовцям без статусу УБД необхідно надати довідку про участь у бойових діях. Також з міського бюджету компенсовують 25% вартості комунальних послуг військовим зі статусом УБД (ще 75% компенсовує держава).