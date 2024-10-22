Амброзія – алергенний бурʼян, що призводить до кон’юнктивіту, бронхіальної астми, мігрені та кропивниці

На території Зимнівської сільської ради на Волині запровадили карантинний режим через амброзію полинолисту. Пилок цієї рослини спричиняє алергійні захворювання, тому відповідні заходи безпеки є необхідними. Про це повідомлии 21 жовтня у Держпродспоживслужбі області.

Амброзія полониста поширилися на частині смуги відводу автомобільної дороги Устилуг – Луцьк – Рівне, зокрема на відрізку у межах Зимнівської громади. Володимирська районна держадміністрація оголосила на цій території карантин.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що амброзія полинолиста – небезпечний для людини і довкілля бур’ян, який має карантинне значення в Україні, засмічує подвір’я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи.

Цей бур’ян заввишки 20-180 см, на добре удобрених ґрунтах виростає до 250 см. Одна рослина дає 30-40 тис. насінин, а окремі рослини – до 150 тис. штук. У ґрунті насіння зберігає життєздатність до 40 років.

Рослини амброзії виробляють велику кількість пилку, який є небезпечним і шкідливим для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання – амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергійного риніту, кон’юнктивіту, бронхіальної астми, мігрені та кропивниці.

Додамо, що вперше цьогоріч карантин через амброзію у Волинській обалсті запровадили 12 жовтня. Тоді рослину виявили у Цуманській громаді.