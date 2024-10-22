У громаді на Волині запровадили карантин через поширення амброзії
Рослина є небезпечною для людини та довкілля
На території Зимнівської сільської ради на Волині запровадили карантинний режим через амброзію полинолисту. Пилок цієї рослини спричиняє алергійні захворювання, тому відповідні заходи безпеки є необхідними. Про це повідомлии 21 жовтня у Держпродспоживслужбі області.
Амброзія полониста поширилися на частині смуги відводу автомобільної дороги Устилуг – Луцьк – Рівне, зокрема на відрізку у межах Зимнівської громади. Володимирська районна держадміністрація оголосила на цій території карантин.
У Держпродспоживслужбі наголосили, що амброзія полинолиста – небезпечний для людини і довкілля бур’ян, який має карантинне значення в Україні, засмічує подвір’я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи.
Цей бур’ян заввишки 20-180 см, на добре удобрених ґрунтах виростає до 250 см. Одна рослина дає 30-40 тис. насінин, а окремі рослини – до 150 тис. штук. У ґрунті насіння зберігає життєздатність до 40 років.
Рослини амброзії виробляють велику кількість пилку, який є небезпечним і шкідливим для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання – амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергійного риніту, кон’юнктивіту, бронхіальної астми, мігрені та кропивниці.
Додамо, що вперше цьогоріч карантин через амброзію у Волинській обалсті запровадили 12 жовтня. Тоді рослину виявили у Цуманській громаді.