Уряд Грузії з вівторка, 22 червня, скасував обов'язкову вимогу носити маски на вулиці. Окрім цього, з 1 липня в країні скасовується комендантська година, повідомив прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі.

Водночас носіння масок у приміщеннях та громадському транспорті залишається обов'язковим. Наразі штраф за відсутність маски складає 20 ларі (приблизно 180 грн), пише «Суспільне».

Комендантська година діє у великих містах Грузії понад 6 місяців, зокрема, у Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді, Телаві та Поті. Громадянам не дозволялося пересуватися по вулиці з 23:00 до 04:00. За порушення правила передбачався штраф у розмірі 2000 ларі (понад 17 тис. грн).

Грузія з 1 березня відкрила авіасполучення для туристів з України за умови наявності негативного ПЛР-тесту на Covid-19, зробленого за 72 години до в'їзду. Також тест на коронавірус доведеться зробити на третій день перебування у країні.

17 травня влада Грузії ухвалила рішення про відтермінування початку щоденної комендантської години у великих містах країни з 21:00 до 23:00.