Тепер на постаменті – напис «Слава Україні» та герб України

Зранку 17 квітня у Харкові демонтували бюст радянському маршалу Георгію Жукову. Про це повідомляє «Суспільне».

Голова адміністрації Немишлянського району Харкова Тетяна Топчій розповіла журналістам, що бюст демонтували військові.

«Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись», – заявила Топчій.

У прес-службі Харківської міської ради, яка не один рік поспіль виступала проти демонтажу пам'ятника та декомунізації проспекту, ситуацію поки не коментували. Тепер на постаменті – напис «Слава Україні» та герб України.

До слова, погруддя вже зносили активісти у 2019 році, але міська влада відновила його через кілька місяців.

До слова, напередодні на території меморіального комплексу «Пагорб Слави» у Львові демонтували радянські символи. З меморіалу зняли комуністичні зірки та ордени із серпом і молотом.