Наразі затриманий перебуває під вартою

У Харкові викрили проректора одного з університетів на організації схеми уникнення від мобілізації. За даними слідчих, проректор, який також є позафракційним депутатом обласної ради VIII скликання від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ», за хабарі зараховував до ВНЗ ухилянтів. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомили у Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, проректор долучив до схеми двох співробітниць іншого навчального закладу. Протягом 2024 року вони оформлювали фіктивні документи та вносили неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). На підставі цих фальшивих довідок чоловіки призовного віку отримували відстрочку від мобілізації.

«Жоден із “студентів” не відвідував занять і не складав іспитів – навчальний процес існував лише формально, на папері. Виявлена схема має системний характер, наразі встановлюється точна кількість осіб, які ухилялися від обов’язків під прикриттям навчання», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці здійснили 36 обшуків на робочих місцях та у помешканнях фігурантів. Під час слідчих дій у них вилучили документи, чорнові записи та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Проректору та двом його спільницям оголосили підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Суд вже обрав для проректора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 26 вересня Нацполіція повідомила про викриття масштабної схеми з фіктивного працевлаштування у державному університеті «Київський авіаційний інститут». До навчального закладу працевлаштували 89 людей, які насправді не працювали в освітньому закладі.