Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

Поліцейські викрили масштабну схему з фіктивного працевлаштування у державному університеті «Київський авіаційний інститут». Про це у п’ятницю, 26 вересня, повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними правоохоронців, протягом 2021-2024 років у «Київський авіаційний інститут» працевлаштували 89 людей, які насправді не працювали в освітньому закладі.

Зазначається, що до схеми було причетне керівництво служби охорони університету. Вони підбирали фіктивних працівників, працевлаштовували їх, а також табелювали їхній нібито робочий час. Зарплата фіктивних працівників надходила на банківські картки, які були в учасників схеми. Гроші переводили в готівку та розподіляли між учасниками оборудки. Встановлено, що таким чином злочинці завдали державі збитків на 16,6 млн грн.

Слідчі провели обшуки у помешканнях трьох фігурантів та вилучили у них комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що містить докази незаконної схеми. Всім трьом оголосили підозри у заволодінні майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує 12 років ув’язнення та конфіскація майна. Також їх можуть позбавити права обіймати певні посади.

«Керівництво КАІ повністю сприяє слідству. Фігуранти на момент подачі заяви про вчинення злочину вже були звільнені з посад і нині не мають жодного відношення до університету», – наголосили у Нацполіції.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що керівництво державного підприємства «Львівський військовий лісокомбінат» викрили на фіктивному працевлаштуванні чоловіків призовного віку задля отримання бронювання від мобілізації.