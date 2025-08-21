Посадовцям інкримінували кілька злочинів

У Києві судитимуть колишніх керівників пологового будинку, які оформлювали на роботу фіктивних працівників. Посадовці завдали державі збитків на понад 4,5 млн грн, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора 21 серпня.

Як встановили слідчі, у 2021-2022 роках обвинувачені разом з іншими службовими особами оформлювали на роботу людей, які фактично ніколи не працювали в пологовому. Нараховану їм зарплату перераховували на картки підконтрольних людей.

Екскерівництву комунального закладу висунули звинувачення у кількох злочинах, а саме:

розтраті майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 ККУ),

пособництві у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209,ч. 2 ст. 28),

складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

До суду також скерували обвинувальні акти щодо ще двох посадовців підприємства – начальника відділу кадрів та бухгалтера підприємства, додають в Офісі генпрокурора.