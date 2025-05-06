Підозрювані посадовці наразі перебувають під вартою

У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з районних терцентрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК), які фальсифікували медичні документи для військовозобов’язаних. Про це у вівторок, 6 травня, повідомила пресслужба Національної поліції.

Військовозобов’язані чоловіки, які проходили ВЛК в одному з дніпровських РТЦК та СП, могли за гроші знятися з військового обліку. Для цього організатори схеми підробляли результати аналізів крові на ВІЛ клієнтів і вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб». Це дозволяло чоловікам уникнути мобілізації й виїжджати з України.

У січні 2025 року правоохоронці провели 19 обшуків, вилучивши комп’ютери, медичну документацію та інші докази незаконної діяльності шахраїв. У квітні відбулись ще 11 обшуків, після чого шістьом зловмисникам оголосили підозри.

Їм закидають перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1), несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362) ККУ. Санкції статей передбачають до восьми років тюрми.

Наразі шістьом підозрюваним за клопотанням слідчих брали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування, можлива додаткова кваліфікація.