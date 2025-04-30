Радивилівський районний суд виніс вирок Руслану М. за ухилення від мобілізації. Військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до служби в армії попри те, що він має онкологічне захворювання та відстрочку через догляд за батьком. Чоловік зміг довести свою правоту й замість трьох років тюрми отримав іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 28 квітня, восени 2024 року Руслан М. пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним для проходження служби з охорони стратегічних обʼєктів. Проте обвинувачений відмовився отримати бойову повістку, згідно з якою він мав прибути 23 жовтня у пункт збору для подальшої мобілізації.

Обвинувачений пояснив у суді, що проігнорував повістку, оскільки він єдиний доглядає за хворим батьком і 23 жовтня 2024 року супроводжував його на медогляд. Руслан М. також наголосив, що сам має онкологічне захворювання й потребує лікування, а тому не має можливості служити у війську.

Обвинувачений надав суду довідку Радивилівського центру ПМСД, в якій вказано, що його батько потребує постійного сторонього догляду з 30 січня до 30 липня 2025 року. У звʼязку з цим підсудний отримав відстрочку від призову на військову службу до 8 травня 2025 року. Крім того, в медичній виписці Руслана М. дійсно встановлений діагноз «злоякісне новоутворення нижньої третини стравоходу та задньої стінки сечового міхура». Лікар-невропатолог призначив чоловіку лікування в умовах денного стаціонару.

Суддя Аліна Сільман визнала Руслана М. винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації), проте звільнила від основного покарання й призначила рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.