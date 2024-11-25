Гощанський районний суд визнав місцевого жителя Миколу Анісімова винним в ухиленні від мобілізації. Обвинувачений двічі отримував бойову повістку, проте щоразу її ігнорував через нібито проблеми зі здоровʼям. За це йому призначили чотири роки тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 19 листопада, восени 2024 року військовозобовʼязаний Микола Анісімов отримав бойову повістку, згідно з якою мав 11 квітня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу. Попри те, що 30 січня 2024 року чоловіка вже судили за ухилення від мобілізації, він повторно проігнорував повістку, та за вказаною адресою так і не зʼявився.

Микола Анісімов свою вину не визнав і стверджував, що має незадовільний стан здоровʼя. За словами чоловіка, військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби, але він не погодився з цим рішенням і написав у ТЦК заяву про відмову проходити службу за мобілізацією. Обвинувачений стверджує, що по медичну допомогу через хронічні захворювання не звертався, лікується самостійно, ліки купує за рецептами, які йому виписувалися раніше, оскільки має недовіру до лікарів. Жодних документів для підтвердження діагнозів чоловік не надав.

Суддя Юлія Оленич визнала Миколу Анісімова винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – чотири роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.