Зарічненський районний суд виніс вирок Василю Полюховичу за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію та отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 14 серпня, восени 2023 року співробітники ТЦК та СП вручили Василю Полюховичу повістку, згідно з якою він мав 31 жовтня прибути до пункту збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді чоловік свою вину визнав, втім не розкаявся. Пояснив, що проігнорував повістку через страх за власне життя.

Згідно з матеріалами судової справи, 16 жовтня 2023 року військово-лікарська комісія визнала Василя Полюховича придатним до служби в ЗСУ, а ввечері наступного дня чоловік особисто отримав повістку, в якій розписався.

Суддя Зейкан визнала жителя Рівненщини винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.