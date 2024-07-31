Дубенський міськрайонний суд виніс вирок Віталію Лаврику за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ й отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, взимку 2023 року Віталій Лаврик пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 13 грудня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Віталій Лаврик пояснив, що підписав бойову повістку, не подумавши. Чоловік також зазначив, що наразі проживає із співмешканкою і піклується про трьох її дітей від іншого шлюбу. За словами обвинуваченого, він пішов би служити лише у тилову частину, яку б обрав особисто.

Суддя Руслан Ралець визнав Віталія Лаврика винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.