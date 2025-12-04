У Херсоні через російські атаки припинила роботу Теплоелектроцентраль, яка забезпечувала опалення для 470 будинків. Про це у четвер, 4 грудня, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як повідомив Олександр Прокудін, протягом двох останніх днів окупанти посилили атаки на Херсон, застосовуючи дрони, артилерію та інші види озброєння. Під обстріли потрапила місцева ТЕЦ, руйнувань зазнали приміщення та обладнання станції. Внаслідок чого ТЕЦ припинила роботу. За словами начальника ОВА, цивільний об'єкт забезпечував опаленням 470 будинків, у яких живуть понад 40 тис. херсонців.

«Будемо розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ. Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву», – повідомив Олександр Прокудін.

За даними Олександра Прокудіна внаслідок російських обстрілів протягом доби загинули троє жителів Херсонщини, серед них дитина. Крім того, семеро людей отримали поранення внаслідок атак.

Нагадаємо, 8 листопада через російські обстріли припинили роботу всі ТЕС «Центренерго».