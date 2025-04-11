Лікарку затримали після того, як вона отримала 3 тис. доларів хабара

Правоохоронці викрили хмельницьку лікарку, яка вимагала і отримала 3 тис. доларів хабара за встановлення групи інвалідності. Тепер їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомила 11 квітня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, підозрювана є членом експертної команди, яку утворили замість ліквідованої МСЕК. Лікарка вимагала у пацієнта 3 тис. доларів за підготовку та видачу медичних документів, які б могли бути підставою для встановлення групи інвалідності.

«Чоловік звернувся до правоохоронців і повідомив про факт вимагання. Після передачі грошей лікарку затримали. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу», – зазначають у прокуратурі.

Лікарці оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.