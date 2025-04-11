У Хмельницькому лікарку викрили на 3 тис. доларів хабара за оформлення інвалідності
Підозрювана працює в експертній команді, яку утворили замість ліквідованої МСЕК
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Правоохоронці викрили хмельницьку лікарку, яка вимагала і отримала 3 тис. доларів хабара за встановлення групи інвалідності. Тепер їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомила 11 квітня пресслужба прокуратури області.
За даними слідства, підозрювана є членом експертної команди, яку утворили замість ліквідованої МСЕК. Лікарка вимагала у пацієнта 3 тис. доларів за підготовку та видачу медичних документів, які б могли бути підставою для встановлення групи інвалідності.
«Чоловік звернувся до правоохоронців і повідомив про факт вимагання. Після передачі грошей лікарку затримали. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу», – зазначають у прокуратурі.
Лікарці оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.