Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок секретарці військово-лікарської комісії Тетяні Андрусів за вимагання й отримання хабара. Обвинувачена за 1500 доларів пообіцяла знайомому оновити медичні дані без його присутності. За скоєне їй призначили 68 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 14 березня, у листопаді 2024 року до медсестри Тетяни Андрусів зателефонував знайомий, який хотів пройти військово-лікарську комісію та не бути мобілізованим. Оскільки обвинувачена працювала секретаркою ВЛК, вона пообіцяла самостійно оновити дані чоловіка за 1200 доларів винагороди. 13 листопада 2024 року Тетяна Андрусів зустрілася зі знайомим, який передав їй всю суму. Тоді жінку і затримали.

Обвинувачена свою провину визнала та розкаялася. Вона пояснила, що за гроші мала посприяти визнанню знайомого придатним до служби у ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, охорони в тилу тощо.

Суддя Валерій Слободян визнав Тетяну Андрусів винною за ч.2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) й призначив 68 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.