Йдеться про пам'ятку архітектури на вул. Степана Бандери

Калуська міська рада продає з аукціону пам’ятку архітектури місцевого значення по вул. Степана Бандери, 25А. Стартова ціна – понад 6,6 млн грн.

Йдеться про нежитлову будівлю комунальної власності площею 553 м2 у центрі міста, в якій раніше були військовий комісаріат та резиденція ексмера Калуша Ігоря Насалика.

За повідомленням Калуської міської ради, будівля перебуває у задовільному стані. Перекриттям слугує дерево, покрівля вкрита шифером, а інженерне забезпечення відсутнє. Земельна ділянка під об’єктом приватизації призначена для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Аукціон зі стартовою ціною 6,6 млн грн запланований на 1 жовтня. Якщо покупців не знайдеться, через 5 днів проведуть ще одні торги – з удвічі нижчою вартістю об’єкта.

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Майбутнього власника будівлі зобов’яжуть зберегти пам’ятку культурної спадщини та її території і постійно утримувати їх у належному стані. Також йому заборонять проводити перебудову чи перепланування пам’ятки без відповідних погоджень та дозволів.