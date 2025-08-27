Другий скелет виявили у прикордонні Івано-Франківщини

У Карпатах прикордонники протягом кількох днів знайшли рештки двох людей. Один зі скелетів належав уродженцю Луганська, раніше засудженого за спробу перетнути кордон з Румунією, повідомили у пресслужбі ДПСУ у середу, 27 серпня.

У Держприкордонслужби розповіли, що вночі 26 серпня працівники прикордонної служби «Велятино» Мукачівського загону виявили фрагменти людського скелета, який могли пошкодити дикі тварини. Рештки знайшли під час патрулювання кордону з Румунією в районі гори Фрасин.

«Поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники затримували у листопаді 2023 року. Тоді за спробу незаконно потрапити в Румунію Хустський районний суд присудив йому штраф», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Причину смерті людини встановлять експерти. Про рештки в Карпатах повідомили поліції.

Крім того, нещодавно прикордонники виявили людський скелет у прикордонні Івано-Франківщини. Прикордонникам відділу «Шибени» не вдалося знайти жодних документів, які б дозволили ідентифікувати загиблу людину. Інформацію про скелет також передали поліції.

Доповнено. Речниця Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак у коментарі «Суспільному» повідомила, що правоохоронці встановили особу загиблого, якого виявили прикордонники відділу «Шибени». Скелет належав львів’янину 1996 року народження. Зазначається, що судово-медична експертиза не виявила ознак насильницької смерті.