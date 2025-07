Учасники третього табору NYCamp в Карпатах

У Карпатах завершився третій мистецько-освітній табір для підлітків із Бахмутської громади NYCamp. У ньому взяли участь переможці та фіналісти конкурсу есеїв Нью-Йоркського літературного фестивалю, який заснувала львівська письменниця Вікторія Амеліна. Організатори табору розповіли, що молодь із Нью-Йорка, Бахмута, Торецька, Званівки провела кілька днів у горах, досліджуючи силу уяви, творчість і зв’язок із власною історією.

Зазначимо, що NYCamp є однією з ініціатив Нью-Йоркського літературного фестивалю, що відбувся 2021 року. Вперше табір організували 2023 року. ZAXID.NET публікував репортаж з першого NYCamp.

«Ми, як завжди, намагалися зробити її [програму табору] якомога більш різноплановою і водночас збалансованою, щоб підлітки мали змогу і розслабитися та емоційно розрядитися, і водночас – спробувати щось нове для себе, випробувати свої сили і зрозуміти, що вони можуть більше, ніж, можливо, про себе думали», – розповідає одна зі співорганізаторок табору, письменниця Оля Русіна.

Організатори підготували насичену програму. Фото Анастасії Редченко

Під час цьогорічного табору підлітки разом з менторками зі Спеціальних волонтерських сил «Ейпріл» зібрали дрони, які згодом передадуть військовим. Разом з есеїсткою та медіадослідницею Марією Титаренко молодь тренувала креативне мислення. Історик Андрій Борутя, який працює в Музеї воєнного дитинства, разом з молоддю досліджував історію Донеччини та Луганщини. Крім цього, співорганізаторка NYCamp та дизайнерка Тетяна Ваврик провела воркшоп з монотипії.

«Я дуже хотіла, щоб майстерка з монотипії стала для підлітків простором для гри — щоб вони могли зануритися у світ фантазії та випадкових чудес, які народжуються просто на папері. Це техніка, яка дозволяє відчути себе вільно: тут немає “правильно” чи “неправильно”, можна і треба помилятися, експериментувати, пробувати знову. Через цю гру ми відкривали здатність бачити незвичне у звичайному й довіряти власному баченню. І саме це було найціннішим», – розповіла Тетяна.

Також підлітки створювали поезію та імпровізували з музично-поетичним дуетом «Чистий четвер» – Мар’яном Пирогом і Єлизаветою Мазур.

«Ці діти з тяжким минулим і непростим майбутнім, але їхня енергія та внутрішні світи вражають, захоплюють та закохують. Наша молодь – неймовірна. Тож робити такий проєкт вже третій рік – велика честь та неймовірне задоволення. Я думаю, що наша Віка була б щасливою, хоч її присутність відчувається, бо кожна та кожен з організаторів несе пам’ять про Віку на кожному дні кемпу та у кожній дрібниці», – підсумовує співорганізаторка табору, громадська діячка Крістіна Шевченко.

Додамо, що табір відбувся у партнерстві з організацією «Ініціативна молодь українського Нью-Йорка» та за фінансової підтримки фонду Razom.

Нагадаємо, літературний фестиваль в Нью-Йорку, що за кілька кілометрів від Горлівки, заснувала українська письменниця Вікторія Амеліна у 2021 році. У межах фестивалю організатори провели конкурс есеїв серед старшокласників. Підліткам запропонували поділитися роздумами щодо повернення їхньому містечку історичної назви (за часів радянської окупації Нью-Йорк перейменували на Новгородське). Переможці конкурсу взимку 2022 року вирушили в освітню мандрівку до Києва та Львова. Фінансуванням фестивалю та освітньої мандрівки займалась сім'я Вікторії Амеліної.

Письменниця Вікторія Амеліна 27 червня 2023 року отримала важкі поранення під час російського обстрілу Краматорська. Вікторія померла 1 липня 2023 року в лікарні Мечникова у Дніпрі.

Вікторія є авторкою книг «Синдром листопаду», «Дім для дома», «Е-е-есторії екскаватора Еки», «Хтось, або Водяне серце». Посмертно вийшла її збірка віршів «Свідчення» та англомовна документальна книга War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War.