Українець не зміг облаштуватися в Іспанії та повернувся до родини

Прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного українця, який зайшов з Румунії в Україну через високогір’я. Це його другий незаконний перетин кордону з 2025 року.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у четвер, 16 липня, порушника виявив прикордонний наряд відділу «Ділове».

«Чоловік розповів, що до початку повномасштабного вторгнення проживав із сім'єю у Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому він незаконно залишив територію України», – розповіли в ДПСУ.

Українець проживав у Румунії та Іспанії, однак не зміг облаштуватися і вирішив поза пунктами пропуску провернутися до родини, яка залишалася в Україні.

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На порушника склали протокол за статтею 204-1 КУпАП (незаконний перетин державного кордону України). Санкція статті передбачає до 8,5 тис. грн штрафу.