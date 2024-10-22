Більшість грошей та прикрас керівниця переховувала у будинку сина

Керівниця обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради заробляла гроші на ухилянтах. Служба безпеки України 22 жовтня повідомила про викриття корупційної схеми.



Під час обшуків за різними адресами у керівниці МСЕК знайшли понад 450 тис. доларів та колекцію ювелірних виробів. Більшість фігурантка переховувала у будинку сина. У дописі відзначають, що він є інтерном медичного вишу, до того ж СБУ виявила у нього російський паспорт.



«Молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві Росії в Одесі до початку повномасштабної війни», – додають в СБУ.

Паспорт сина керівниці Миколаївської МСЕК, фото СБУ

СБУ також з’ясувала, що посадовиця протягом 2015-2023 років зазначала у своїх деклараціях лише офіційні прибутки на загальну суму трохи більше як 2 млн гривень. Тому, щоб приховати нелегальні доходи, вона оформила на свого сина три незадекларовані квартири.

Гроші, вилучені у керівниці Миколаївської МСЕК, фото СБУ

У 2023 році керівниця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.



Наразі вирішують питання щодо повідомлення керівниці Миколаївської МСЕК про підозру. Слідчі встановлюють всі обставини злочину.

Корупція у МСЕК

4 жовтня ДБР виявило у помешканні керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи майже 6 млн доларів. А також 100 тис. доларів у робочому кабінеті жінки та 2,5 млн доларів на закордонних рахунках.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Тетяна Крупа допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам та їхнім родичам. Того ж дня Офіс генпрокурора повідомив, що розпочав службове розслідування, яке проводитимуть не лише у прокуратурі Хмельницької області, а й в інших органах прокуратури.

21 жовтня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я провело перевірки та скасувало висновки щодо встановлення груп інвалідності 74 військовозобов'язаним на Хмельниччині.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про виявлення інвалідності у багатьох прокурорів й призначив засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо корупційних схем в медико-соціальних експертних комісіях.