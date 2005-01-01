У Києві біля станції метро «Лівобережна» згорів магазин

Біля станції метро «Лівобережна» горить магазин

У Києві поблизу станції метро «Лівобережна» сталася пожежа. Як повідомляють у соцмережах користувачі, загоряння сталося в одному з магазинів. Між тим, прес-служба КП «Київський метрополітен» повідомила, що через задимлення станція метро «Лівобережна» закрита.

«Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки», - йдеться у повідомленні. Також у метрополітені інформували, що задимлення виявлено не на станції метро, а поза її межами. Однак пояснили, що станцію закрили з метою безпеки пасажирів.

Як повідомляє «Громадське», за попередніми даними, загорівся один з магазинів поруч зі входом в метро. Рятувальники виїхали на місце пожежі. Пізніше речниця ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага підтвердила, що біля станції метро «Лівобережна» горить магазин «Червоний маркет».

«Незначне задимлення» ст. «Лівобережна»

Станом на 18:30 у прес-центрі ГУ ДСНС в Києві повідомили, що пожежу на площі 100 м2 локалізовано і ліквідовано. «На місці події працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 35 чоловік особового складу», - заявили у відомстві і додали, що через велике задимлення, станція метро закрита на вхід та вихід, але потяги рухаються без зупинки.

Нагадаємо, що 28 березня уряд доручив провести перевірку безпеки у місцях масового скупчення людей. Перевірку ініціювали після того, як 25 березня у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі «Зимняя вишня» сталась пожежа. Згідно з останніми даними, під час пожежі загинули 64 людини (серед них — 41 дитина).

Вранці 27 березня жителі Кемерова вийшли на стихійний мітинг до будівлі обласної адміністрації через пожежу в ТЦ «Зимняя вишня». Вони вимагають покарати винних та повідомити правду про те, що сталося у ТЦ, оскільки вважають, що кількість загиблих є значно вищою за офіційні дані.