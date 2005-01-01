В Росії підтвердили смерть 41 дитини під час пожежі в торговому центрі у Кемерово

Внаслідок пожежі в торговому центрі «Зимняя вишня» в російському місті Кемерово загинули понад 40 дітей, свідчать дані списків загиблих.

Всього в списках вказані прізвища 64 загиблих, серед яких 41 неповнолітній, повідомила агенція «Интерфакс».

Тим часом, члени ініціативної групи родичів, яка проінспектувала кемеровський морг, підтвердили достовірність офіційних даних про загибель 64 людей під час пожежі в ТРЦ «Зимняя вишня». «Ми оглянули морг, в списку 64 загиблих. Ми оглянули тіла, якщо судити за розмірами, то там близько 20 дорослих, решта – діти. Тіла не переховували – ми оглянули кожен кабінет, підвал, горище, гаражі. Деякі тіла просто в коробках», – сказав один з членів ініціативної групи, виступаючи на мітингу на площі Рад в Кемерово у вівторок, 27 березня.

Ще один активіст заявив про недостовірність розповсюджуваної в мережі інформації про те, що тіла ховають на місцевому холодокомбінаті.

«Була інформація, що трупи повезли на холодокомбінат, але нічого крім продуктів там немає. Ми подивилися всі фури, не дали виїхати ні одній машині. Якщо пропали сто трупів, то де люди, які їх шукають?», – сказав активіст.

Пожежа в ТРЦ «Зимова вишня» в Кемерово сталася 25 березня. Займання виникло на останньому поверсі, де розташовані кінозали і в неділю було багато дітей. За останніми даними, загинули 64 людини. При цьому в міністерстві охорони здоров’я заявили, що для упізнання деяких з них знадобиться генетична експертиза.

Також 15 постраждалих у пожежі госпіталізовано. Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість у різних джерел відрізняється.

У вівторок на площі Рад проходить масовий стихійний мітинг, на якому виступають родичі загиблих і тих, що вижили.