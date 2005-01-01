Мешканці Кемерово вийшли на багатотисячний мітинг через пожежу в торговому центрі

Декілька тисяч людей вимагають від влади правди про причину пожежі і кількість загиблих

СвітОлег Костюк, сьогодні, 09:5912010

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Мешканці Кемерово вийшли на багатотисячний мітинг через пожежу в торговому центрі

Зранку у вівторок. 27 березня, будівлі адміністрації Кемеровської області прийшли люди, вимагаючи розповісти правду про пожежу в торговому центрі «Зимова вишня». За різними оцінками на площі перебувають від 2 тис. до 5 тис. людей.

Жителі міста прийшли з портретами загиблих під час пожежі і вимагають відставки губернатора регіону Амана Тулєєва.

Спершу на площі були виставлені огорожі, але потім їх частково прибрали. Багато хто приніс із собою фотографії дітей.

Фото МБХ Медиа

Учасники, зокрема, скандують: «Правду!», «Злодії!», «Де Тулєєв?», «У відставку!», «Скільки жертв?», «Всіх під суд».

До людей вийшов віце-губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов, який запропонував активістам самим оглянути морги.

Городяни вимагають від влади розповісти правду про трагедію, що сталася в неділю, 25 березня.

Багато хто не вірить, що оприлюднене число жертв - 64 - відповідає дійсності; інші вважають, що відразу після початку пожежі до ТЦ прибуло дуже мало рятувальників, які не зробили всього необхідного для порятунку людей.

Мітингувальники домовилися самостійно підрахувати число жертв пожежі в торговому центрі – жителі будуть надсилати дані про загиблих на спільну електронну адресу.

У свою чергу, мер Кемерова Ілля Середюк відправив ініціативну групу жителів до міських моргів, де вони зможуть переконатися, скільки тіл загиблих було доставлено туди після пожежі в торговому центрі.

Як інформував ZAXID.NET, 25 березня в торговому центрі Зимова вишня в Кемерово спалахнула пожежа. За останніми даними, в результаті трагедії загинули 64 людини.

В МЗС України повідомили, що серед потерпілих від пожежі українців немає.

Остаточна причина пожежі невідома.

Голова МЗС Павло Клімкін висловив співчуття рідним і близьким загиблих під час пожежі в Кемерово.

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До теми

Павло Клімкін висловив співчуття рідним і близьким загиблих під час пожежі в Кемерово ZAXID.NET
Серед потерпілих від пожежі в російському Кемерово українців немає, – МЗС України ZAXID.NET
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