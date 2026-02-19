Бруно Габріель Леал да Сілва намагався підписати контракт зі штурмовою ротою Advanced Company

У Києві помер 28-річний громадянин Бразилії Бруно Габріель Леал да Сілва, який намагався підписати контракт зі штурмовою ротою Advanced Company. Українські правоохоронці розслідують обставини його загибелі. Про це йдеться у розслідуванні Kyiv Independent, яке було опубліковане у середу, 18 лютого.

Як стало відомо журналістам, Леал да Сілва планував приєднатися до Advanced Company, що входить до тактичної групи «Реванш» Міжнародного легіону ГУР, однак згодом передумав і хотів залишити Україну. Підрозділ очолює бразилець Леандерсон Пауліно, якого колишні бійці звинувачують у знущаннях з підлеглих.

«Це був батальйон, який катував людей. Знущання там були нормою», – розповів один із колишніх бійців.

Головне управління розвідки підтвердило, що на момент смерті Леал да Сілва перебував у тимчасовому місці дислокації підрозділу як кандидат, який проходив відбір для можливого укладення контракту. Наразі українські правоохоронці розпочали розслідування інциденту. Військова омбудсменка також заявила, що її відомство ініціювало перевірку Advanced Company.

Видання описує системні порушення в підрозділі, включно з утриманням рекрутів на базі, побиттями та іншими формами насильства, які, за словами військових, виходили за межі допустимих норм.

Колишні та чинні бійці Advanced стверджують, що рекрути в роті підлягають суворим правилам: їх утримують на базі, рідко дозволяючи її покинути, а паспорти нібито забирають командири. Kyiv Independent, поспілкувавшись з бійцями цього підрозділу, виділив три типи ймовірних зловживань: «тренування у вигляді посвяти», що перетворювалися на тортури, спонтанні побиття за незначні порушення та «сеанси тортур», під час яких бійців утримували у підвалах і били годинами або навіть днями. Джерела видання називали конкретні методи насильства, зокрема, такі як побиття, обливання гарячою або крижаною водою, електрошок, удари батогом, задушення поліетиленовим пакетом, сексуальне насильство із застосуванням предметів та тривале утримання без їжі та води.

Відомо, що за кілька днів до смерті Леал да Сілва звертався до бразильського консульства зі скаргою на жорстоке поводження та вилучення паспорта. Там йому порадили подати скаргу до командування підрозділу, і повідомили, що він може отримати новий паспорт, якщо прийде до консульства, але він так і не з’явився.

У ніч на 29 грудня 2025 року Леалу да Сілві дозволили покинути базу та через те, що він не повернувся вчасно, групу солдатів відправили, щоб привести його назад. За словами побратимів, повернувся він у стані алкогольного сп'яніння. Як покарання, його змусили битися в боксерських рукавичках з іншим солдатом. Пізніше його вивели до окремого приміщення, де протягом близько 40 хв били. Наступного ранку тіло чоловіка знайшли поблизу бази зі слідами численних побоїв. Співрозмовники видання стверджують, що бачили його без сорочки, зі слідами від мотузки на зап’ястях і слідами на тулубі.

Деякі новобранці заявили, що на них чинили тиск, аби вони повідомили поліції іншу версію подій.

Представники ГУР та Міжнародного легіону від коментарів щодо деталей справи відмовилися.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року уряд Південної Кореї підтвердив смерть свого громадянина, який добровольцем долучився до Збройних сил України. Це перший випадок, коли Сеул офіційно визнав загибель корейця в російсько-українській війні.