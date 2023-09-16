Добровольця ЗСУ Деніела Берка знайшли мертвим

В Україні знайшли тіло 36-річного британського добровольця Деніела Берка, який зник зі своєї квартири в Запоріжжі на початку серпня. Про це повідомляє Sky News з посиланням на британську поліцію.

16 серпня 2023 року його родина оголосила його зниклим безвісти після того, як тривалий час не змогла з ним зв’язатися. Чоловік зник зі своєї орендованої квартири в Запоріжжі. 16 вересня стало відомо, що Берка знайшли мертвим. Жодних деталей щодо його смерті не уточняється.

Поліція Великого Манчестера заявила, що співпрацює з родиною Берка та українською владою щодо офіційного упізнання тіла та поверненню його додому.

Колишній британський десантник Деніел Берк родом з південного Манчестера. Він служив в Афганістані, потім воював на стороні курдів проти «Ісламської держави» в Сирії, а торік приїхав в Україну як військовий доброволець, де створив власний добровольчий іноземний підрозділ під назвою «Темні янголи». Згодом Берк почав займатися евакуацією біля лінії фронту в Україні.