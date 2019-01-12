У Києві п'яний працівник СТО викрав авто і влаштував «перегони» з поліцією

У ніч на суботу в Солом'янському районі Києва п'яний працівник СТО викрав автомобіль Mercedes із боксу. Поліцейським довелося влаштувати погоню за зловмисником, щоб його затримати, повідомляє «Інформатор» 12 січня.

«Співробітники поліції патрулювали вулицю Смілянську та побачили на проїжджій частині Mercedes на «євробляхах», який їхав «змійкою». Вони подали водієві знак, щоб він зупинив машину, але той у свою чергу набрав швидкості та спробував сховатися від поліцейських. Після кількох хвилин погоні правоохоронцям вдалося обігнати авто і перекрити дорогу, після чого «гонщик» зупинився», - йдеться в повідомленні.

У чоловіка при собі не було ніяких документів. Але вдалося з'ясувати, що він працівник СТО, яка знаходиться навпроти Волинської оптової бази, де Mercedes стояв на техобслуговуванні.

У зловмисника були ознаки алкогольного сп'яніння: невиразна мова, різкий запах із рота і нерівна ходьба. Але проходити перевірку на драгері він відмовився.

Виявилося, що чоловік викрав машину з боксу. Якби його не помітили патрульні, про крадіжку стало б відомо тільки наступного дня.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка розшукала власника авто. Чоловік повідомив, що його машина дійсно знаходилася на СТО і про те, що хтось катається на ній у нетверезому стані Києвом, йому було невідомо.

Правоохоронці заявили, що якщо власник машини офіційно підтвердить, що це викрадення, то буде розпочато кримінальне провадження за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом (ч.1 ст.289 КК України). Викрадачеві загрожує покарання за водіння в нетверезому вигляді та без документів.

Як інформував ZAXID.NET, 20 грудня у Львові поліція із переслідуванням затримала водія, який вчинив ДТП і втік з місця події. При втечі від патрульних він вдарив ще кілька машин. Чоловік був у стані сильного сп’яніння.