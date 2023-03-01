Поліцейські затримали двох адміністраторів каналів субкультури ПВК «Редан», які планували організувати масову бійку підлітків в Дарницькому районі Києва. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Ювенальні поліцейські Дарницького управління поліції встановили, що днями у Дарницькому районі біля одного з торгових центрів планувалася зустріч підлітків так званої ПВК «Редан». Поліцейські встановили організаторів зустрічі – адміністраторів груп у соціальній мережі.

За інформацію правоохоронців, «підбурювачкою» виявилася 15-річна киянка, яка заради популярності створила Telegram-канал для прихильників субкультури та 14-річний хлопець – адміністратор іншого каналу, який закликав однолітків до бійки. Поліцейські провели із підлітками та їхніми батьками профілактичні бесіди, Telegram-канали заблоковані.

Що таке ПВК «Редан» і до чого тут російські спецслужби

Перші повідомлення про так звану «Редан» стали надходити з Росії в останні тижні. Там у різних містах юнаки в чорному одязі влаштовували масові бійки з представниками інших субкультур, мігрантами та просто випадковими перехожими.

Абревіатура ПВК, очевидно, відсилає до приватних військових компаній, найвідоміша з яких – ПВК «Вагнера». Проте самі учасники стверджують, що абревіатура не має жодного стосунку до воєнізованих формувань і є просто жартом.

Субкультура натхненна аніме-серіалом Hunter x Hunter, у якому є бандитське угрупування «Редан». Прихильники субкультури переважно одягаються в чорний одяг із зображенням павука та цифри 4.

Учасники так званої ПВК «Редан» одягаються в символіку аніме-серіалу Hunter x Hunter

Вже через кілька днів перші згадки про «Редан» з'явились в Україні. Офіційно сутичок та бійок не фіксували, але поліція повідомляла про зібрання підлітків у Києві, Львові, Івано-Франківську, Житомирі та Одесі. В Харкові 27 лютого місцева поліція повідомила про затримання понад двохсот підлітків, які зібралися, щоб «підтримати флешмоб, який запустила Російська Федерація».

Загалом йшлося про 245 учасників масового заходу. Серед неповнолітніх було 149 хлопців та 66 дівчат. У них знайшли 17 ножів, кастетів та газових балончиків. Усіх їх затримали, з ними та з їхніми батьками, як повідомляється, провели бесіди ювенальні прокурори.

Загалом в Україні поліцейські заблокували 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації через новий молодіжний рух. За даними Національної поліції, штучне поширення нової субкультури – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію, в яку втягнули підлітків.

І, судячи з усього, правоохоронці не помиляються: останніми днями на проросійських Telegram-каналах почали з'являтись пермонтовані відео зі зміненою звуковою доріжкою, на якій українські «реданці» нібито скандують гасло «Нет войне».