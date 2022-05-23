Гусінь обплітає дерева павутиною та вщент об'їдає листя

У Ковелі зафіксували відродження американського білого метелика, який знищує плодові дерева. Гусінь цього шкідника харчується листям дерев, переважно обираючи плодові дерева. Власники садків, уражених шкідником, повинні самотужки знищувати цю комаху за допомогою хімікатів або інших заходів.

Як повідомила Держпродспоживслужба Волині, карантин через американського білого метелика запровадили у Ковелі ще в вересні 2021 року. Втім, навесні 2022, попри вжиті заходи, на території зафіксували відновлення шкідника.

Американський білий метелик може знищувати 250 видів плодових дерев. Шкоду завдає гусінь, яка об'їдає листя. В умовах Волині шкідник розмножується в травні та в серпні, вважається, що друге покоління більш небезпечне.

Ліквідувати гусінь самотужки вкрай важко, але можливо. У межах населених пунктів не рекоментують використовувати хімічні препарати. Натомість у Держпродспоживслужбі пропонують агротехнічні заходи, наприклад, зрізання та спалювання гілок з гніздами, видалення мертвої кори, обмазування стовбурів вапном, обкопування дерев відповідно до проекції крони.

«Відповідальність за дотриманням вимог законодавства у сфері карантину рослин щодо знищення карантинних організмів покладається на землевласників та землекористувачів, на території яких виявлено карантинного шкідника», – додають у Держпродспоживслужбі.

Зазначимо, що на Волині карантин через американського білого метелика вперше запровадили навесні у 2019 році. Тоді шкідника виявили у місті Рожище. У Луцьку, прилеглих громадах та в Ковелі карантин через метелика запровадили у вересні 2019. Імовірно, активному поширенню шкідника сприяє потепління.