Будинки підтопила вода з місцевого озера

У Краматорському районі внаслідок прориву водоскидного шлюзу підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях селища Городещине. Наразі рятувальники намагаються поставити загородження, щоб зменшити приток води до селища.

Про це повідомив у вівторок, 4 квітня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він заявив, що в одному з місцевих ставків пошкоджений водоскидний шлюз, який контролював приплив води.

«Близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у Краматорську. На одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Вода прибуває», – повідомив Павло Кириленко.

За словами голови ОВА, на місці події працюють комунальні служби та рятувальники, яка створюють бетонну загорожу для відводу води. Крім того, люди намагаються розчистити русло місцевої річки Бичок, щоб зменшити кількість води.

Місцевих мешканців, домівки яких постраждали від повені, розселяють по тимчасових помешканнях. Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що прорив води стався через снігопади.

У прес-службі ДСНС повідомили, що станом на 18:30 підтопленими залишаються 209 господарств та 51 будинок у селищі. Рятувальники врятували від затоплення трьох осіб та евакуювали десятьох. Рівень води поступово зменшується.